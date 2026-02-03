ジャンボ宝くじのＣＭに出演中の妻夫木聡（４５）、吉岡里帆（３３）が３日、東京・西銀座チャンスセンターでの「バレンタインジャンボ宝くじ」「バレンタインジャンボミニ」発売記念イベントに登場した。“バレンタイン”のイベントにもかかわらず、吉岡からチョコをもらえなかった妻夫木は「当然本命はないけど義理もないのか。バレンタインジャンボなんて最大のアシストだよ」と冗談交じりに口撃。「何回か考えたけど、今さ