「注文を間違えても、どうかあたたかい目で見守ってください」認知症の人が働く場として、東京・調布市内で月1回、第2水曜の正午から2時間半、開かれているのが「注文をまちがえるカフェオレンジデイSENGAWA」です。「注文をまちがえるカフェ」で働く人が感じるやりがい、楽しさ場所は、京王線・仙川駅近くの「うくらいま食堂」で、定休日にボランティアの運営委員会が場所を有料で借りて開いています。1月の開店日は14日。取材