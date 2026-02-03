各地で大雪による被害が相次いでいます。総務省消防庁はきょう、先月20日からきょう午前6時までの間の雪などによる死者の数が1道7県であわせて30人にのぼったと発表しました。強い冬型の気圧配置が続くことによる大雪で、各地で被害が相次いでいます。消防庁災害対策本部によりますと、先月20日からきょう午前6時までの間の雪などによる死者数は1道7県であわせて30人にのぼりました。死者の数は新潟県が12人と一番多く、次いで秋田