ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務める俳優の高石あかりが３日、大阪・成田山不動尊でトミー・バストウ、岡部たかしとともに節分祭に参加した。並んで壇上に上がった高石とバストウは、劇中で夫婦を演じる雰囲気そのまま。高石の頭に着いた落花生の殻を、バストウが丁寧に取り除く姿には観客から喜びの声が漏れた。「福は〜内〜」のかけ声に合わせて豆をまき終えた高石は「たくさんの方がいらしていて『トキち