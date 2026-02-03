NHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン松野トキを演じる〓石あかり（23）と夫役を演じるトミー・バストウ（34）、ヒロインの父親役の岡部たかし（53）が3日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊（成田山大阪別院明王院）で行われた節分祭に参加した。「カワイイ〜」「トキさ〜ん」「父上〜」などとかけ声が飛ぶ中、3人は駆けつけた人々に豪快に豆をまいた。〓石がトミーに何かを説明したり、トミーが〓石の髪についた何かを取ってあ