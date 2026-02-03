俳優高橋英樹（81）と船越英一郎（65）が3日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。船越が高橋の子煩悩ぶりを明かした。今週は番組の「50周年突入ウイーク」。高橋と船越は88年に始まったテレビ朝日系ドラマ「土曜ワイド劇場」の「高橋英樹の船長シリーズ」で初共演。その後は時代劇などでも共演した。船越は「15年間くらい、ほとんどご一緒させていただいたので。現場でも大変豪快で、豪放磊落（らいらく）でい