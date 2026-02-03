秋北バスは、3日に続き4日も大館市内などの一般路線バスを始発から運休すると発表しました。県北地区の市町村の路線バスや、コミュニティバスの一部路線も運休します。対象の路線は、大雪による道路状況の悪化で車両のすれ違いができない場所があるなど、運行の安全が確保できないということです。＜2月4日の運休予定＞一般路線バス＊大館市始発から全路線で運休＊能代市「能代・二ツ井線」始発から運休＊鹿角