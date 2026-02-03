僕が見たかった青空・金澤亜美1st写真集（東京ニュース通信社／2月27日刊）のタイトル・カバー表紙が発表された。 【写真】僕が見たかった青空・金澤亜美1st写真集収録カット 僕が見たかった青空・金澤亜美の1st写真集が、2月27日（金）に発売。本書のタイトルは「僕が見たかった青空 金澤亜美1st写真集『プロローグ』」。 「プロローグ」とは、小説、演劇、映画、漫画などの文学・芸術作品にお