宇都宮直子『拝啓 羽生結弦さま』（山と渓谷社）が2026年2月17日（火）に発売される。 【写真】小海途良幹による羽生結弦の美麗グラビアを掲載 本書は集英社新書プラスでの連載『宇都宮直子 スケートを語る』および山と溪谷社の『Quadruple Axel』に掲載されたエッセイに加筆・修正したほか、新規原稿を大幅に加えて書籍化したもの。著名コーチやスケート関係者への取材、著者自身の観戦経験をもとに羽生