熱海市出身の大相撲幕内・熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が３日、地元の伊豆山小学校を訪れた。先月の初場所で敢闘賞を受賞した１８７センチ、１９５キロの巨漢力士の出現に、子どもたちも大喜びだった。質問コーナーでは何を食べて大きくなったか聞かれ、熱海富士が「小学生時代は毎食１リットルの牛乳を飲んでいた」と答えると、子どもたちは驚いた様子。場所を体育館に移すと、相撲で触れ合った。西前頭４枚目で迎えた先月の