女優の三田寛子の近影が、ファンを驚かせている。三田は３日、自身のインスタグラムを更新。「今夜は節分健康で長寿を願いながらの豆の数が多くて食べられるかなぁ」と始め、心境をつづった。「仮装して厄を払いし新しい年を迎える『節分の夜にお化け』明日の立春からは新しいサイクルの始まり始まり新たに生まれ変わる気持ちでがんばります」として、金髪ヘアにサングラスをかけた驚きのイメチェン姿を披露。しか