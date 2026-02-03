“ルフィ”などと名乗るグループの幹部の裁判で、幹部の男が被告人質問で「後悔と反省、無念さしかありません」と話しました。【映像】捜査員に囲まれ歩く藤田聖也被告（実際の様子）「ルフィグループ」の幹部・藤田聖也被告（41）は、7件の強盗事件などに指示役として関与したとして、強盗致死や窃盗の罪などに問われています。きょうの被告人質問で、藤田被告は一連の事件を振り返って「後悔と反省、無念さしかありません