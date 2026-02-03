落語家・林家正蔵、２代目・林家三平が３日、東京・元赤坂の豊川稲荷東京別院で行われた節分祭に出席した。昨年１２月に老衰のため９２歳で亡くなった初代・林家三平の妻でエッセイスト・海老名香葉子さんは、長年にわたって同所の節分祭に参加。最後に参加したのは、２４年だった。この日の参加者のあいさつは、最年長のタレント・毒蝮三太夫からスタート。「さみしいことが一つある。香葉子さんがいない。残念です。みんな