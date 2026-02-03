きのう発生した八丁堀駅での火災などJR東日本の度重なるトラブルに対し、国土交通省は安全部門の幹部を呼び出し、行政指導を行いました。【映像】八丁堀駅での火災発生時の実際の様子JR東日本・安全統括管理者・渡利千春副社長「1月中旬から連続して（輸送障害を）発生させてしまっていることについて、大変お客様に申し訳ないと考えております」JR東日本をめぐっては、先月16日と30日に作業ミスや架線の断線で停電が発生し、