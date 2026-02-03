ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC66）が3日、都内で会見を開いた。2日に、国内で今年開催されるテストマッチの日程を発表。現在世界ランキング12位の日本は、7月4日に同10位のイタリアと、7月18日に同5位のフランスと、8月8日に同7位のオーストラリアと対戦することが決まった。指揮官は「これだけティア1（強豪国）とやり続けることはこれまでなかった。これは日本がステータスを引き上げていった