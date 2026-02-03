JR水戸駅での連続暴行事件で、女性の顔を殴ったとして逮捕された男が事件後、自転車でおよそ50キロ離れた自宅のあるつくば市まで移動していたことがわかりました。【映像】逮捕された容疑者沼尻吉記容疑者（45）は先月30日、JR水戸駅のロータリーで自転車に乗りながら女性の顔を殴りけがをさせた疑いがもたれています。取り調べに対し容疑を認めています。その後の警察への取材で沼尻容疑者は事件後、自転車でおよそ50キロ離