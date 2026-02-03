第一生命ホールディングス（ＨＤ）は３日、２０２６年度から国内の社員約５万人を対象に、基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給分などを含めて平均約７％の賃上げを実施すると明らかにした。５％以上の賃上げは４年連続となる。労働組合との協議を経て正式決定する。ベアは、大卒などの内勤職員ら約１万５０００人が月額１万３０００円、全国の営業職員約３万５０００人は同１万１０００円とする。営業職員には、