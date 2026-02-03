3日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反発した。終値としての最高値を更新した。外国為替相場で円安ドル高が進行し、輸出関連銘柄を中心に買い注文が広がった。決算が好調な企業も買われ、ほぼ全面高の展開となった。終値は前日比2065円48銭高の5万4720円66銭。東証株価指数（TOPIX）は109.71ポイント高の3645.84。出来高は約24億3315万株だった。