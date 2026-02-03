昨年12月に78歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンドで、「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎将司さんのお別れの会が3月16日に東京都内のホテルで開催されることが3日、分かった。関係者によれば、ライバルだった青木功が弔辞を述べるという。2部制の第1部は関係者による献花などが行われ、第2部は一般の参列も受け付ける。尾崎さんは日本ツアーで最多の94勝を挙げて賞金王に12度輝き、晩年はアカデミーを開設するなど若手の育