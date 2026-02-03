お笑いタレントでユーチューバーの宮迫博之（55）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。プロデュースする東京・渋谷の焼き肉店「牛宮城」について明かした。元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏とともに出演し、「宮迫さんは何か始めるってときに“これは絶対失敗するだろう”とか、“うまくいかないんじゃないかな”って僕はなんとなく想像がつくんですけど、