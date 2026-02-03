女優平祐奈（27）が3日、東京・水天宮で行われた、水天宮節分祭に、神職の装束で参加した。同所は国学院大学神道文化学部時代、実習を行ったご縁のある場所。神職資格を取得した卒業後も「普段からすごく楽しい時間をご一緒させていただいてる」とし、「こうやって節分祭に、ご奉仕と司会という大役をできるのはうれしいです」とした。例年節分祭には参加しているが、報道陣の前では今回が初。「ちょっと不思議な気持ちです」とし