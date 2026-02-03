KDDIは2月から、秋田県・東京都・鹿児島県の1都2県の5自治体と連携し、「au PAY(コード支払い)」の利用で最大30%のau PAY残高還元やクーポン提供を行うキャンペーンを実施する。au PAY○秋田県秋田市で最大20%還元秋田県秋田市では、2026年2月20日〜5月20日まで、「食べてトクトク!最大20%戻ってくる!秋田市キャッシュレスキャンペーン!」を実施する。同市内の対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大20%のau PAY 残