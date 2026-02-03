ベテラン漫才コンビ・ハイヒールのリンゴが３日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」にゲスト出演した。ハイヒールは、吉本興業の養成所・ＮＳＣの１期生で、同期にはダウンタウン、トミーズといったそうそうたるメンバーがいる。ナイツの土屋伸之が「１期生じゃないですか？一応やっぱ習うんですか？授業で」と聞くと、リンゴは「習わない、習わない。そんな１期生なんか、教えるも何教えてええか分