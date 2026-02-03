一条工務店は2月2日、｢花粉症に関する意識調査2026｣の結果を発表した。調査は2025年11月29日〜12月7日、花粉症と診断されている、または花粉症だと自覚している男女1836名を対象にインターネットで行われた。○例年と比べ症状悪化した人が約4割花粉症と診断されている、または花粉症だと自覚している1836名に、「2025年の花粉症シーズンにおいて、例年と比べて症状はいかがでしたか?」と尋ねたところ、「変わらない」(47.0%)と回答