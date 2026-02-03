【モデルプレス＝2026/02/03】元日向坂46の加藤史帆のマネージャー公式X（旧Twitter）が、2月2日に更新された。加藤の幼少期の写真が公開され、話題を集めている。【写真】28歳元人気坂道メン「面影ありすぎ」額に絆創膏貼った幼少期ショット◆加藤史帆「おもかげありすぎ」幼少期ショット披露投稿では「今日は加藤史帆のお誕生日！いつもたくさんのあたたかい応援、ありがとうございます」と感謝のメッセージ。「ベイビーとしちゃ