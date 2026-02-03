【モデルプレス＝2026/02/03】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が、2月3日までに自身のInstagramを更新。“つーちゃん”こと塚原舜哉とのデュエット動画を公開した。【写真】ヤンキー恋リアカップル「ニヤニヤしちゃう」カラオケで“肩ズン”密着◆Baby＆つーちゃん、デュエット中に“肩ズン”姿披露Babyは「最近のつーさん」と記し、つーちゃんと寄り添って