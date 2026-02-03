ラーメン専門店「一番軒」は、2026年2月8日（日）に実施される「衆議院議員選挙」への参加を促進するために「選挙割」キャンペーンを一部店舗で開催する。期間は2026年2月8日（日）から10日（火）の3日間限定。キャンペーンへの参加は、「投票済み証明書」の提示が必要となる。【写真】グループ内店舗で特別価格になるラーメンはこちらキャンペーンの対象商品は、「白豚骨」と「黒豚骨」の2種類。どちらも対象期間のみ550円で食べ