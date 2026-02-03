韓国で消費者から最も好感を持たれている広告モデルが明らかになった。2月3日、韓国放送広告振興公社が発表した「大韓民国トレンド調査」によるもので、全国の成人3019人を対象に実施された。【写真】好感度1位のIU、“大胆ドレス”で悩殺調査結果によると、1位に選ばれたのは、歌手・女優として活動するIUだった。IUは全体の9.1％の支持を集め、最も好感度の高い広告モデルと評価された。彼女特有の清潔感や親しみやすさといった