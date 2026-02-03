NCT WISHが、4月にソウルでアンコール公演を開催する。NCT WISHは、4月17日〜19日までの3日間、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEにて「NCT WISH 1st CONCERT TOUR “INTO THE WISH : Our WISH” ENCORE IN SEOUL」を開催することを決定した。【写真】NCT WISH、“強め加工”プリクラ今回のアンコール公演は、2025年10月31日から11月2日にかけて行われたソウル公演を皮切りに、全18地域・30公演を巡った初のコンサートツアーを経