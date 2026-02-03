「童子」竹久夢二 大正初期／「カーテンを引く子供」国吉康雄 1922年 竹久夢二と国吉康雄、ともに岡山出身で明治時代に生まれた2人の画家の作品を楽しめる展覧会が岡山市で開かれています。 竹久夢二と国吉康雄。2人が描いた子どもの絵は、全く印象が異なります。 夢二が描いたのは愛らしくあどけない子どもたち。 一方、国吉が描く子どもは、不思議な顔つきをしています。目は何かを訴えているようです