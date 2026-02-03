俳優・松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜後10：00）第5話が2日、放送された。以下、ネタバレ含みます。【写真あり】ほんわかかわいい！中村海人“光聖”と甥っ子＆姪っ子ショット聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもた