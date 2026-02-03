お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が2日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。東京に進出した芸人に絶対に出演を薦めるテレビ番組を明かした。この日は「女芸人賞レースTHEWスペシャル」と題し、昨年12月のTHEW王者・ニッチェ、前々回王者・にぼしいわし、第1回大会から連続出場している紺野ぶるまが出演した。にぼしいわしは前回大会優勝の副賞として、日本テレビの番組に多数出演も爪痕