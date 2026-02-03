任天堂は３日、家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ」の世界累計販売台数が１億５５３７万台（昨年１２月末時点）となり、任天堂の歴代ゲーム機で最多となったと発表した。これまでは２００４年発売の携帯型ゲーム機「ニンテンドーＤＳ」が１億５４０２万台でトップだった。スイッチは１７年３月の発売。テレビに接続するだけでなく、持ち運んで遊ぶこともできる。昨年６月には後継機「ニンテンドースイッチ２」が発売され