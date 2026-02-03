世界の人工知能（AI）計算能力の構築が爆発的発展期を迎えており、効率と安定性の高い電力供給は計算能力クラスターにとって「生命線」となり、電力設備の変圧器（トランス）は計算能力インフラの核心へと大きく飛躍しつつある。中国の広東省や江蘇省などの地域では多くの変圧器工場がフル稼働の状態にあり、データセンター向けの一部事業では受注が2027年までいっぱいだという。世界のAI計算能力センターの爆発的成長により、変圧