３日の東京株式市場はほぼ全面高の展開となり、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２０６５円４８銭（３・９２％）高の５万４７２０円６６銭だった。１月１４日に記録した終値の史上最高値（５万４３４１円２３銭）を、約３週間ぶりに更新した。日経平均の上昇は３営業日ぶりで、上昇幅は歴代５位の大きさとなった。前日の米国市場で、製造業の堅調さを示す経済指標の発表を受けて主要な株価指数が上昇した。東京市場