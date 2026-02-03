熊本競輪で20〜23日に開催される「G1第41回全日本選抜競輪」のPRで日本競輪選手会熊本支部の嘉永泰斗（27）とアンバサダーの永原ももがスポニチ西部総局を訪れた。熊本でのG1開催は12年日本選手権以来、14年ぶり。16年の熊本地震でバンクや建物に亀裂が入り、存続が危ぶまれたが再建され、24年7月にリスタート。念願のG1に注目が集まる。S級S班をはじめ新山響平、松井宏佑、太田海也ら各地区から強豪が集結。九州勢は嘉永を