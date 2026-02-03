北京経済技術開発区は1月31日に開催した北京人工知能（AI）産業革新発表会およびモジュールOPC（One Person Company、一人会社）コミュニティーエコパートナー大会において、AIバーチャルアイドルのユリ（Yuri）に中国初のバーチャルアイドル用デジタル身分証を授与しました。ユリは生成AI技術によって作られたバーチャルアイドルです。初のミュージックビデオ「SURREAL」は1200万回以上再生され、複数のウェブサイトでヒット曲ラ