「チャルメラ」や「一平ちゃん」が3年ぶりの値上げです。明星食品は、即席袋麺やカップ麺などの全商品およそ80品目を6月から値上げすると発表しました。希望小売り価格の値上げ幅は6〜10％で、「明星チャルメラ」5食パックは680円から730円に、「明星一平ちゃん夜店の焼そば」は236円から252円に上がります。チャルメラや一平ちゃんの値上げは3年ぶりで、原材料や包装資材の高騰に加え、物流費や人件費の上昇が影響していると