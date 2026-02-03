夫婦漫才コンビ、宮川大助・花子が3日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊（成田山大阪別院明王院）で行われた節分祭に参加した。多発性骨髄腫と闘う花子（71）は車椅子ながらも、夫の大助（76）とともに元気に登場。「花ちゃ〜ん」の声を浴びながら「福は〜内〜」と豆をまいた。毎年参加している恒例行事。花子は先週金曜日に抗がん剤治療を行ったといい、「ちょっと疲れた」と話しながらも、「みんなが声をかけてくれて元気をもらっ