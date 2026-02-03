中国で1日、寝台高速列車を除く「D」と「G」の頭文字で始まる一部の高速列車で「サイレント車両」が設置された。新華網が伝えた。今回のダイヤ改正後、中国全土において「サイレント車両」が設置されている高速列車は8000本以上に達した。（提供/人民網日本語版・編集/KN）