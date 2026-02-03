中国科学院地球環境研究所の空気浄化新技術チームはこのほど、植物の光合成をヒントに、二酸化炭素（CO2）と水を混合してエネルギーに変換させる実用的なソリューションを提案しました。これに関連する研究成果は1月31日に国際学術誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」（Nature Communications）に掲載されました。 この新しいソリューションは、植物が光生成電子を一時的に貯蔵する生理的メカニズムを模倣して、画期的に電子貯