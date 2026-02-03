海外のアプリストアでは最近、中国発のマイクロドラマ関連アプリが300以上を超え、世界の同種アプリのダウンロードランキングでトップ3を占めており、海外市場での事業展開が急ピッチで拡大し続けています。カナダ・バンクーバーにある撮影現場で、英語のマイクロドラマが撮影されています。主演女優はこの業界に携わってわずか1年余りで、中国のネット小説を原作としたマイクロドラマ20作以上もの撮影に参加してきました。作品の