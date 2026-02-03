中国メディアの快科技によると、中国のロボット開発スタートアップ、鏡識科技（MirrorMe Technology）は2日、秒速10メートルの世界最速人型ロボット「Bolt」を正式発表した。Boltは同社初のフルサイズ人型ロボット。公開された動画には、創業者の王宏濤（ワン・ホンタオ）氏とBoltが走る様子が映っていて、王氏が力尽きて走るのをやめる一方、Boltは秒速10メートルまで加速した。同社はBoltが世界最速の人型ロボットだと主張してい