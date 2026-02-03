中国最大のコーヒー生産地である雲南省のコーヒー産業が、輸出拡大と国内流通の高度化を背景に存在感を高めています。昆明税関によると、2025年に雲南省から輸出されたコーヒーは1万9000トン、輸出額は8億6000万元（約190億円）に達し、量・額ともに中国首位となりました。輸出先はオランダ、ベトナム、ドイツ、マレーシア、フランスなど43の国・地域に広がり、新たに中央アジアや中東欧市場も開拓しています。生産面でも成長が続