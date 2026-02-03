中国情報通信研究院は1月30日、2025年の中国国内携帯電話市場に関する分析報告書を発表した。それによると、25年の中国市場の携帯電話出荷台数は前年比2．4％減の3億700万台、うち5Gスマートフォンは同1．9％減の2億6600万台で、年間携帯電話出荷台数のうち86．9％を占めた。単月で見ると、25年12月の携帯電話出荷台数は同29．1％減の2447万3000台だった。うち5Gスマホは同27．3％減の2213万2000台で、同月の出荷台数の90．4％を占