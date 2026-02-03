中国共産党中央委員会と国務院（中国中央政府）はこのほど、北京市、天津市、河北省の党委員会と人民政府が提出した「現代化首都都市圏空間協同計画（2023〜2035年）」（以下「計画」）についての回答を発表しました。中国共産党中央委員会と国務院は回答の中で、「計画」の編成と実施は北京・天津・河北の協同発展戦略を深く推進するための重要な措置であり、首都機能の一層の最適化と向上、地域の質の高い発展を促す成長の軸の育