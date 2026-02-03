日本が深海のレアアース泥の試掘に成功したことが、中国のSNS上でも話題になっている。海洋研究開発機構は2日、地球深部探査船「ちきゅう」が南鳥島沖の水深約5600メートルの海底にあるレアアース泥の採取に成功したと発表した。今回の成功により、来年2月にはさらに大規模な試掘を行う計画で、28年3月までに採算性などについて報告書にまとめるという。この海域には1600万トンを超えるレアアースが埋蔵されていると推定されており