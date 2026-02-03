この度、坂口健太郎が主演をつとめる『私はあなたを知らない、』が2026年晩夏に公開することが決定しました。監督は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりの完全オリジナル脚本となる中野量太。監督と初タッグとなる坂口健太郎が、髪を短くカットし、イメージをガラリと変えた姿で孤独な青年期から40代までを全身全霊で熱演。人を愛すること、そして罪と贖罪、赦しをテーマにした本作は、フランスのPyramide Productionsとの