¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤Ç¡Ä¼ÂÉã¤â¡¢µÁÉã¤â¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ÎÂç¤Ê¥¹¥¿¡¼¡Ä¡£38ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î?¾×·â¥ß¥Ë?ºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö#pmfw¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½©¸µ¾¿¡£¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈÁÏÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¾æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢³¹³Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯¤Ë¥Ñ¥ê¥³¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼