オランダでNECのMF佐野航大とスパルタMF三戸舜介への賛辞が止まない。現地１月31日のエールディビジ第21節・AZ戦に先発した佐野は、１−０迎えた12分に追加点をアシスト。さらに２−１となった52分には相手のクリアボールに反応し、ペナルティエリア外から左足で圧巻のダイレクトミドルを叩き込んだ。２点に絡んで３−１の勝利に大きく貢献している。一方、直近２戦連発中だった三戸は、31日のフローニンヘン戦の55分に力強